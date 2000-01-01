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(Новосильцева) Елизавета Ивановна
(Новосильцева) Елизавета Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1800
Пол
Женский
Отец
Новосильцев Иван Филиппович
1761 г.р.
Мать
Новосильцева (Татищева) Елизавета Евграфовна
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1800
Отец:
Новосильцев Иван Филиппович
Мать:
Новосильцева Елизавета Евграфовна
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