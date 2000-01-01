(Новосильцева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новосильцева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1800

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1800

Отец: Новосильцев Иван Филиппович

Мать: Новосильцева Елизавета Евграфовна

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