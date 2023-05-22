Фролов Иван Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Дорофей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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