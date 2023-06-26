Усманова (Валитова) Дания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова (Валитова) Дания

Усманова (Валитова) Дания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1969

Дочь: Урманцева Эльмира Сабировна

Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич

Рождение ребёнка
20.08.1971

Сын: Усманов Рустам Сабирович

Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич

Рождение ребёнка
13.02.1981

Дочь: Ибрагимова Эльвира Сабировна

Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Сабир Мухамматгалиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close