Усманова (Валитова) Дания
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1969
Дочь: Урманцева Эльмира Сабировна
Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич
Рождение ребёнка
20.08.1971
Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич
Рождение ребёнка
13.02.1981
Дочь: Ибрагимова Эльвира Сабировна
Отец ребёнка: Усманов Сабир Мухамматгалиевич
Бракосочетание
Неизвестно