Худякова (Капустина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Капустина) Пелагея Федоровна

Место рождения

Черемхово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.11.1913

Дата смерти

28.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913

Отец: Капустин Федор Яковлевич

Мать: Капустина Мария Тарасовна

Черемхово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Макеева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Шахваростов Михаил Кондратьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.06.1937

Сын: Шахворостов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Шахваростов Михаил Кондратьевич

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Сын: Худяков Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Худяков Георгий Лукьянович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Борухсон Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Худяков Георгий Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Георгий Лукьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Экспедитор
Смерть
28.03.2010
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