Худякова (Капустина) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1913
Дата смерти28.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Макеева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Шахваростов Михаил Кондратьевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.06.1937
Сын: Шахворостов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Шахваростов Михаил Кондратьевич
Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.10.1949
Сын: Худяков Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Худяков Георгий Лукьянович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Борухсон Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Худяков Георгий Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Экспедитор
Смерть
28.03.2010