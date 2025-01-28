(Власова) Роксана Около 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Власова) Роксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Власов Анатолий

Мать: Власова (Островская) Ксения

Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 17.02.1957

Сын: Власов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Сын: Власов Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 2013

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