(Власова) Роксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Власов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Кузнецов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 17.02.1957
Сын: Власов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Сын: Власов Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 2013