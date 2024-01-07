Шеломова (Панова) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова (Панова) Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Панов Иван Кирилов

Мать: Панова Федора

Рождение ребёнка
22.10.1851

Сын: Шеломов Евоимий Васильевич

Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.04.1853

Сын: Шеломов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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