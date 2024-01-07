Шеломова (Панова) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Панов Иван Кирилов
Мать: Панова Федора
Рождение ребёнка
22.10.1851
Сын: Шеломов Евоимий Васильевич
Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.04.1853
Сын: Шеломов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шеломов Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно