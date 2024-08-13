Киселев Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1966

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2023

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