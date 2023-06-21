Лежнина (Арзамазова) Галина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1926
Дата смерти09.12.1990
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Отец: Арзамазов Герасим
Мать: Арзамазова Аполлинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лежнин Александр Иванович
Смерть
09.12.1990
Большое Устинское, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область