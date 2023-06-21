Лежнина (Арзамазова) Галина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнина (Арзамазова) Галина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

09.12.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Арзамазов Герасим

Мать: Арзамазова Аполлинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лежнин Александр Иванович

Смерть
09.12.1990
Большое Устинское, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
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