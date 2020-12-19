Кудымова (Томилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова (Томилова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1935

Дата смерти

19.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Бобровская Надежда

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
19.12.2020
Бобровский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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