Кудымова (Томилова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1935
Дата смерти19.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Бобровская Надежда
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
19.12.2020
Бобровский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра