Ладейщиков Семён Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Должность/Звание стрелок Воинская часть 1-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Манюшинская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 07.03.1916... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно