Ладейщиков Семён Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщиков Семён Ефимович

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Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

07.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Должность/Звание стрелок Воинская часть 1-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Манюшинская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 07.03.1916... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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