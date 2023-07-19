Терехова неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Кудряшов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Кудряшов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов неизвест
Развод
Неизвестно
Муж: Терехов неизвест
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшов Петр
Смерть
Неизвестно