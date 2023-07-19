Терехова неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кудряшов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Кудряшов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Кудряшов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кудряшов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов неизвест

Развод
Неизвестно

Муж: Терехов неизвест

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Петр

Смерть
Неизвестно
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