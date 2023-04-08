Ткаченко Пантелей (Панько) Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Пантелей (Панько) Пантелеймон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1970 и 1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Андрей

Мать: Ткаченко Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Александр Пантелеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Александра

Место жительства
Неизвестно
Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Между 1970 и 1990
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