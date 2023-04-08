Ткаченко Пантелей (Панько) Пантелеймон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1970 и 1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Александр Пантелеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Александра
Место жительства
Неизвестно
Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Между 1970 и 1990