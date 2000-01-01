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Емельянов Данил Иванов

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1735

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Емельянов Иван Андреев

Мать: Ксения Яковлева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1760

Сын: Емельянов Федосей Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1804
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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