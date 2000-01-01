Емельянов Данил Иванов
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1735
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Емельянов Иван Андреев
Мать: Ксения Яковлева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1760
Сын: Емельянов Федосей Данилов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1804
Курская губ.с. Верхнечуфичево