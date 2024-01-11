Мустафин Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафин Махмуд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мустафин Абдулкадир

Мать: Мустафина Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Садат

Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Садат

Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Садат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Садат

Смерть
2005
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