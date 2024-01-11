Мустафин Махмуд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Мустафин Абдулкадир
Мать: Мустафина Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафина Садат
Смерть
2005