Макова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакова ?

Макова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Маков Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Маков Филимон

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Маков Евдоким Филимонович

Отец ребёнка: Маков Филимон

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Маков Иуда Филимонович

Отец ребёнка: Маков Филимон

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маков (рекрут С 1797) Трифон Филимонович

Отец ребёнка: Маков Филимон

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close