Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Бойчунь Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Бойчунь Данил

Рождение ребёнка
13.03.1937

Сын: Бойчунь Сергей Данилович

Отец ребёнка: Бойчунь Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видова Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Бойчунь Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайник Галина Даниловна

Отец ребёнка: Бойчунь Данил

Смерть
Неизвестно
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