Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1930
Сын: Бойчунь Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Бойчунь Данил
Рождение ребёнка
13.03.1937
Отец ребёнка: Бойчунь Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видова Раиса Даниловна
Отец ребёнка: Бойчунь Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайник Галина Даниловна
Отец ребёнка: Бойчунь Данил
Смерть
Неизвестно