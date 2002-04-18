Шацтанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацтанов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1964

Дата смерти

18.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1983

Сын: Шайтанов Степан Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1987

Сын: Швйтанов Иван Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.04.2002

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