Шацтанов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1964
Дата смерти18.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1983
Сын: Шайтанов Степан Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1987
Сын: Швйтанов Иван Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2002