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Байгузя Батыршин

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Место рождения

Верхняя Терешка

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Батырша

Мать: не указана

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мухаммет Байгузин

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ташлак Байгузин

Мать ребёнка: Гульстан

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1812

Сын: Аксян Байгузин

Мать ребёнка: Гульстан

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алей Байгузин

Мать ребёнка: Гульстан

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1819

Сын: Якуп Байгузин

Мать ребёнка: Гульстан

Верхняя Терешка
Смерть
Неизвестно
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