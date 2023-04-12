Байгузя Батыршин
Место рожденияВерхняя Терешка
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Батырша
Мать: не указана
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мухаммет Байгузин
Мать ребёнка: не указана
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ташлак Байгузин
Мать ребёнка: Гульстан
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1812
Сын: Аксян Байгузин
Мать ребёнка: Гульстан
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алей Байгузин
Мать ребёнка: Гульстан
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1819
Сын: Якуп Байгузин
Мать ребёнка: Гульстан
Верхняя Терешка
Смерть
Неизвестно