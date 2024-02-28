Журба Платон Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Бракосочетание
16.05.1912 ст.
Казачка, 22 года. Поручители по жениху: села Лихолет казак - Сергий Пациора и Евфимий Назаренко; по невесте: села Лихолет казаки - Тимофей Журба и Феодор Пациора.
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Журба Мария Платоновна
Мать ребёнка: Журба Олимпиада Даниловна
В честь св. Марии Магдалины, празднуемой церковью 22 июля.
Смерть
Неизвестно