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Журба Платон Яковлевич

Место рождения

Лихолеты, Черкаська область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Журба Иаков Григорьевич

Мать: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Бракосочетание
16.05.1912 ст.

Жена: Журба Олимпиада Даниловна

Лихолеты, Черкаська область
Казачка, 22 года. Поручители по жениху: села Лихолет казак - Сергий Пациора и Евфимий Назаренко; по невесте: села Лихолет казаки - Тимофей Журба и Феодор Пациора.
Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Журба Мария Платоновна

Мать ребёнка: Журба Олимпиада Даниловна

Лихолеты, Черкаська область
В честь св. Марии Магдалины, празднуемой церковью 22 июля.
Смерть
Неизвестно
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