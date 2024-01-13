Парахня (Цвирко) Стефанида Владимировна
Место рожденияЗеленая Доброва, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Зеленая Доброва, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
18.09.1931
Дочь: Богач Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович
д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
01.11.1933
Сын: Парахня Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович
г. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.12.1938
Сын: Парахня Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович
д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1941
Сын: Парахня Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович
д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
д. Заречное, Стародорожский район
Похороны
Неизвестно
д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район