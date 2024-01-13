Парахня (Цвирко) Стефанида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахня (Цвирко) Стефанида Владимировна

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Место рождения

Зеленая Доброва, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Цвирко Владимир Георгиевич

Мать: Цвирко Параскева Сильвестровна

Зеленая Доброва, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
18.09.1931

Дочь: Богач Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович

д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
01.11.1933

Сын: Парахня Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович

г. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.12.1938

Сын: Парахня Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович

д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1941

Сын: Парахня Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Парахня Владимир Иосифович

д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парахня Владимир Иосифович

Смерть
1971
д. Заречное, Стародорожский район
Похороны
Неизвестно
д. Зелёная Дуброва, Стародорожский район
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