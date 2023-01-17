Трухнина ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1932
Дата смерти27.04.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932
Рождение ребёнка
26.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобиков ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.04.1993