Трухнина ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнина ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1932

Дата смерти

27.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932

Отец: Иванов КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ

Мать: Иванова ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
26.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобиков ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.04.1993
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