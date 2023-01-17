Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1812
Отец: Андрей Никитич
Мать: Матрона Семеновна
Крещение
07.06.1812
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж деревни крестьянин Федот Логинов
Смерть
Неизвестно