Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреевна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.06.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1812

Отец: Андрей Никитич

Мать: Матрона Семеновна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
07.06.1812
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж деревни крестьянин Федот Логинов
Смерть
Неизвестно
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