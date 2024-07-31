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Маслов Иван

Место рождения

дер. Петровская, Льговского уезда, Курской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Маслов Матвей

Мать: Маслова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Маслов Ефим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Маслова) Ирина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Маслова) Домна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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