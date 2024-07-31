Маслов Иван
Место рождениядер. Петровская, Льговского уезда, Курской губернии
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Маслов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Маслов Ефим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Маслова) Ирина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Маслова) Домна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно