Брагина (Мякинникова) Анна Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Мякинникова) Анна Ионова

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

VS
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Брагин Аверкий Борисович

Отец ребёнка: Брагин Борис Антонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Брагин Борис Антонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Борис Антонов

Смерть
Неизвестно
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