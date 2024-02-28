Брагина (Мякинникова) Анна Ионова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Брагин Борис Антонов
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Брагин Борис Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брагин Борис Антонов
Смерть
Неизвестно