Литвина Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1925
Отец ребёнка: Литвин Залман Леонтьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.03.1933
Сын: Литвин Соломон
Отец ребёнка: Литвин Залман Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно