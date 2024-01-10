Литвина Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1925

Сын: Литвин Самуил Залманович

Отец ребёнка: Литвин Залман Леонтьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.03.1933

Сын: Литвин Соломон

Отец ребёнка: Литвин Залман Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Залман Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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