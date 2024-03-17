Лебединов Сергей Леонидович
Место рожденияМосква, Russian Federation
Дата рожденияОколо 07.09.1958
Дата смертиОколо 2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.09.1958
Отец: Лебединов Леонид Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2007