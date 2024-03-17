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Лебединов Сергей Леонидович

Место рождения

Москва, Russian Federation

Дата рождения

Около 07.09.1958

Дата смерти

Около 2007

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.09.1958

Отец: Лебединов Леонид Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2007

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