Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович

Бузулукский район, Самарская губерния
Бузулукский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова ... Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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