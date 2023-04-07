Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович
Бузулукский район, Самарская губерния
Бузулукский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова ... Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно