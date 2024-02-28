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Голубев Федор Кузьмич

Место рождения

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.05.1900 ст.

Дата смерти

26.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1900 ст.

Отец: Голубев Кузьма Егорович

Мать: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 292 запись 18 Восприемник: той же волости деревни Власова крестьянин Яков Федотов.
Смерть
26.10.1900 ст.
Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Умер от кашля, погребен на кладбище при церкви.
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