Голубев Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.05.1900 ст.
Дата смерти26.10.1900 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1900 ст.
Отец: Голубев Кузьма Егорович
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 292 запись 18 Восприемник: той же волости деревни Власова крестьянин Яков Федотов.
Смерть
26.10.1900 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Умер от кашля, погребен на кладбище при церкви.