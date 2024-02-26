Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Владимир Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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