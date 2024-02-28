(-) Фаина Макаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.155-156 (Рождение №-17ж) Крестная дочь - Мария Владимировна из д.Бол.Горка
Смерть
После 1907 ст.