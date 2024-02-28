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(-) Фаина Макаровна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
14.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.155-156 (Рождение №-17ж) Крестная дочь - Мария Владимировна из д.Бол.Горка
Смерть
После 1907 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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