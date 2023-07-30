Левкина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.02.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.44
Дочь: Левкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1935
Дочь: Резникова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Левкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левкин Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левкин Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.02.1955