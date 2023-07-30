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Левкина Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.44

Дочь: Левкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Резникова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Левкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.02.1955
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