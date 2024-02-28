Анисья Самойлова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Самойло (Самуил) Васильев
Мать: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Норкин Ардалион Васильевич
Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шамова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев
Смерть
Неизвестно