Анисья Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Самойлова

Анисья Самойлова

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Самойло (Самуил) Васильев

Мать: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Норкин Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Норкин Ардалион Васильевич

Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шамова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Норкин Василий Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close