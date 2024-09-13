Чиянова (Калинина) Настасья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиянова (Калинина) Настасья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиянова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Чиянов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиянов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чиянов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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