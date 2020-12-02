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Лукьянчиков Валерий Иванович

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Место рождения

Корсаковка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

27.05.1954

Дата смерти

02.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсаковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.09.1979

Дочь: Балковская Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Вера Филипповна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.05.1987

Сын: Лукьянчиков Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Вера Филипповна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
02.12.2020
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