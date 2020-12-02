Лукьянчиков Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1954
Дата смерти02.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1979
Дочь: Балковская Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Вера Филипповна
Рождение ребёнка
05.05.1987
Сын: Лукьянчиков Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Вера Филипповна
Смерть
02.12.2020