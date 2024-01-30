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Pikkov Hans
Pikkov Hans
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1849
Дата смерти
12.01.1858
Пол
Мужской
Отец
Pikkov Hans
1813 г.р.
Мать
Pikkov (Süllo Sauna Jürri Tütar) Marri
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1849
Отец:
Pikkov Hans
Мать:
Pikkov Marri
Смерть
12.01.1858
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