Pikkov Hans — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pikkov Hans

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1849

Дата смерти

12.01.1858

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1849

Отец: Pikkov Hans

Мать: Pikkov Marri

Смерть
12.01.1858
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