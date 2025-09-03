Башмаков Рашит Гаянович
мужской, родился 02.01.1956
Дети
Башмаков Руслан Рашитович16.01.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1980
Сын: Башмаков Руслан Рашитович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности