Махнёв Анатолий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961
Отец: Махнёв Евгений Петрович
Мать: Краева Нина Аверьяновна
Рождение ребёнка
12.05.1984
Мать ребёнка: Акашкина Антонина Геннадевна
Рождение ребёнка
05.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акашкина Антонина Геннадевна
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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