Махнёв Анатолий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёв Анатолий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1961

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961

Отец: Махнёв Евгений Петрович

Мать: Краева Нина Аверьяновна

Рождение ребёнка
12.05.1984

Сын: Махнёв Артём Анатольевич

Мать ребёнка: Акашкина Антонина Геннадевна

Рождение ребёнка
05.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акашкина Антонина Геннадевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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