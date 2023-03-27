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Кондратьев Константин

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Место рождения

д. Заболотовская Рязанская губерния

Дата рождения

11.11.1903

Дата смерти

23.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1903

Отец: Кондратьев Тихон Александрович

Мать: Кондратьев Анна

д. Заболотовская Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Кондратьев Олег Константинович

Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврора Константиновна

Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Образование
Неизвестно
Тимирязевская академия НХ
Смерть
23.08.1987
Москва, город федерального значения Москва
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