Кондратьев Константин
Место рожденияд. Заболотовская Рязанская губерния
Дата рождения11.11.1903
Дата смерти23.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1903
Отец: Кондратьев Тихон Александрович
Мать: Кондратьев Анна
д. Заболотовская Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Кондратьев Олег Константинович
Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аврора Константиновна
Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Евтропьевна
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Образование
Неизвестно
Тимирязевская академия НХ
Смерть
23.08.1987
Москва, город федерального значения Москва