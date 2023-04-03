Козьма Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 или 1768 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Борис Васильев

Мать: Фекла Данилова

Смерть
Неизвестно
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