Янтиков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 25.08.1939 по 15.12.1969
Завершил военную службу в чине майора технической службы.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
20.04.1953
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно