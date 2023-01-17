Янтиков Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнтиков Василий Андреевич

Янтиков Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 25.08.1939 по 15.12.1969
Завершил военную службу в чине майора технической службы.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
20.04.1953
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close