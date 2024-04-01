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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Румянцев Филипп Мелентьевич
Отец ребёнка: Румянцев ?
д.Жальцы Заборовской волости
Рождение ребёнка
1789
Сын: Румянцев Малахий Мелентьевич
Отец ребёнка: Румянцев ?
д.Жальцы Заборовской волости
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пётр Мелентьевич
Отец ребёнка: Румянцев ?
д.Жальцы Заборовской волости