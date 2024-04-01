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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Румянцев Филипп Мелентьевич

Отец ребёнка: Румянцев ?

д.Жальцы Заборовской волости
Рождение ребёнка
1789

Сын: Румянцев Малахий Мелентьевич

Отец ребёнка: Румянцев ?

д.Жальцы Заборовской волости
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пётр Мелентьевич

Отец ребёнка: Румянцев ?

д.Жальцы Заборовской волости
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