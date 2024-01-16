Лукина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Аполлинария Степановна

Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1885

Муж: Лукин Степан Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лукин Захар Степанович

Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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