Лукина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Аполлинария Степановна
Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Лукин Степан Филиппович
Смерть
Неизвестно