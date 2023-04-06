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Атвасит Михаил Александрович

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Место рождения

Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: Атвасит Александр Александрович

Мать: Атвасит Матрена (Дмитровна)

Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1932

Жена: скрыто настройками приватности

Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1932

Дочь: Высоцкая Клара Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1936

Дочь: Гриценко Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1944
Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
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