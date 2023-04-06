Атвасит Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903
Бракосочетание
13.01.1932
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1932
Дочь: Высоцкая Клара Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1936
Дочь: Гриценко Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944