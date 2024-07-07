Пикалов Александр Иванович 04.09.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикалов Александр Иванович

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.09.1965

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965

Отец: Пикалов Иван Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Наталья

Рождение ребёнка
21.11.1994

Дочь: Пикалова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Пикалова Наталья

Волово, Воловский муниципальный район, Липецкая область

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