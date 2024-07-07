Пикалов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965
Отец: Пикалов Иван Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Наталья
Рождение ребёнка
21.11.1994
Дочь: Пикалова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Пикалова Наталья
Волово, Воловский муниципальный район, Липецкая область