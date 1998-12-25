Чернышкова (Чернышкова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышкова (Чернышкова) Антонина Петровна

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Место рождения

Пензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка

Дата рождения

28.02.1924

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924

Отец: Чернышков Петр Семенович

Мать: Чернышкова Мария Ивановна

Пензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка
Бракосочетание
Около 13.05.1947

Муж: Бабышев Николай Петрович

Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1948

Сын: Бабышев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
03.08.1955

Сын: Бабышев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович

Воронежская область, г. Лиски
Военная награда
14.08.1995
Медаль «Задоблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
Смерть
25.12.1998
село Ольшанка, Целиский район, Ростовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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