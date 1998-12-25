Чернышкова (Чернышкова) Антонина Петровна
Место рожденияПензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка
Дата рождения28.02.1924
Дата смерти25.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924
Пензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка
Бракосочетание
Около 13.05.1947
Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1948
Сын: Бабышев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
03.08.1955
Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабышев Николай Петрович
Воронежская область, г. Лиски
Военная награда
14.08.1995
Медаль «Задоблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
Смерть
25.12.1998
село Ольшанка, Целиский район, Ростовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия