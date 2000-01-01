(Горн) Анжелика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горн) Анжелика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Горн Иоганн

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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