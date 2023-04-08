Марунина (Тарасова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марунина (Тарасова) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Сергей Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марунин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марунин Владимир

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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