Щекотов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1736 и 1750 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Щекотов Михаил Аврамов

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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