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Щекотов Иван Михайлович
Щекотов Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1710
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Щекотов Михаил Аврамов
Между 1736 и 1750 г.р.
Мать
Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец:
Щекотов Михаил Аврамов
Мать:
Ирина
Смерть
Неизвестно
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