Омаров Шамистан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Шамистан

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

11.04.1962

Дата смерти

18.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962

Отец: Омаров Мустафа

Мать: Омарова (Санам?)

Азербайджан
Рождение ребёнка
20.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
05.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
18.02.2016
Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия орловск.обл.
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