Омаров Шамистан
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения11.04.1962
Дата смерти18.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962
Отец: Омаров Мустафа
Мать: Омарова (Санам?)
Азербайджан
Рождение ребёнка
20.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
05.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
18.02.2016
Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия орловск.обл.