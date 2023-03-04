Корчиков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1940
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022